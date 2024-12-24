Fenerbahçe'nin 2023-2024 Sezonundaki Gol Performansı

Fenerbahçe'nin Gol Raporu

Tecrübeli santrfor Edin Dzeko, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu. Fenerbahçe, rakip fileleri 40 kez havalandırarak önemli bir başarıya imza attı.

11 Farklı İsim Gol Sevinci Yaşadı

Bu sezon kaydedilen 40 gol, 11 farklı oyuncu tarafından atıldı. Geride kalan 16 haftada Beşiktaş dışında tüm rakiplerine gol atan Fenerbahçe'de, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Fred Rodrigues, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Samet Akaydin, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Rodrigo Becao gol sevinci yaşadı. Bu isimler, toplamda 38 gole imza atarak takımın başarısında önemli rol oynadı.

En Golcü İsim Dzeko

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, geride kalan süreçte en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı. 38 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, oynadığı 16 maçın 10'una ilk 11'de başlarken, toplamda 9 gol kaydetti. Dusan Tadic 7 gol ile Dzeko'yu takip ederken, Youssef En-Nesyri 6 gol buldu. Fred ise 4 golle takımın gol yükünü sırtladı.

En Az Gol Yiyen Ekip

Fenerbahçe, 17 haftada ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Oynadığı 16 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, toplamda yediği 15 gol ile bu alanda da en iyi performansı sergilemiş durumdalar.

Gol Atan İsimler

Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol atan oyuncuların sayısı şunlardır:

Edin Dzeko: 9

Dusan Tadic: 7

Youssef En-Nesyri: 6

Fred: 4

Allan Saint-Maximin: 3

Oğuz Aydın: 3

Sofyan Amrabat: 2

Samet Akaydin: 1

Rodrigo Becao: 1

Sebastian Szymanski: 1

Filip Kostic: 1

Rakiplerin kendi kalesine attığı: 2

Toplamda 40 gol kaydedildi.

Gol Dakikaları

Fenerbahçe, bu sezon attığı 40 golün 17'sini ilk devre, 23'ünü ise 2. devre kaydetti. Sarı-lacivertliler, ligde attığı gollerin büyük bir bölümünü maçların son 30 dakikasında rakip ağlara göndererek büyük bir performans sergilemiştir.

Fenerbahçe'nin bu sezon on beşer dakikalık periyotlara göre attığı gollerin dağılımı ise şöyle:

0-15 dakika: 6

16-30 dakika: 4

31-45 dakika: 8

46-60 dakika: 4

61-75 dakika: 10

76-90 dakika: 8

Toplam: 40