Fenerbahçe'nin Antalya korkusu: Galibiyet serisi diken üstünde tuttu

Ocak ayı Fenerbahçe için çok iyi bir aydı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu stresli dönemi minimum kayıpla atlatırken, 7 resmi maça çıkan sarı lacivertliler, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, şimdi Antalyaspor karşısında çok zorlu bir sınavla daha karşı karşıya kalacak. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle Akdeniz takımı yenilmesi zor bir takım haline geldi. Kırmızı-Beyazlılar, son 6 şampiyonluk maçında 2 galibiyet ile 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte 6 gol attı ve 4 gol yedi. Antalyaspor'un dirençli görünümünün yanı sıra, Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak F.Bahçe karşısındaki performansı da son derece mükemmel. Başarılı teknik adam, Sarı-Lacivertli ekiple oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ün de sahadan galibiyet ile ayrılırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yalçın hiçbir zaman yenilmedi.

“Bu sefer cömert olmayın”





İsmail Kartal, ekibini bu önemli sınava en iyi bir biçimde hazırlayabilmek adına kolları sıvadı. Deneyimli antrenör, öğrencilerine düzenli olarak mücadelenin önemini ve nasıl oynamaları gerektiğini anlatıyor. Şampiyonanın ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Antalyaspor, F.Bahçe'ye yoğun baskı uyguladı ve Kanaryalar zorlu geçmesine rağmen 3-2 kazandı. O maçı hatırlatan Kartal, “Antalyaspor'un rakiplerinin ne kadar tehlikeli ve dayanıklı olduğunu biliyorduk. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra ortam çok güzel oldu ve hiç mağlup olmadılar. Önce onlara yenilgiyi tattırmalıyız. Bu nedenle ilk düdük ile son düdük arası savunmamızda son derece dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücumda daha fazla bitirici olmamız ve son haftalardaki kadar cömert olmamamız gerekiyor" dedi.

"Şimdi Dzeko zamanı!"





Ligde 16, resmi karşılaşmalarda toplam 20 gol... Edin Dzeko'nun sezonu çok iyi başladı, öyle de devam ediyor. Ancak son haftalarda Bosnalı forvet dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli oyuncu, ulusal şampiyonada çıktığı son 4 karşılaşmada gol sevincini yaşamadı. Dzeko, Gaziantep maçında penaltı kaçırırken, Samsunspor maçında da net fırsatlardan faydalanamadı. Edin Dzeko, Ankaragücü'nün son maçında bu fırsatı cömertçe değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında gol serisine tekrar başlamayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Akdeniz ve ekibiyle oynanan maçta Dzeko, 1 gol ve 1 asistle yıldız oldu ve 3-2 galip geldi. Son şutuyla formsuz bir döneme girse de Bosnalı forvet, hâlâ Fenerbahce'nin en büyük umudu.

"Sergen Yalçın için çok zor karar"





Sergen Yalçın yerli bir Anadolu kulübü için mümkün olan en iyi seçimdir. Bu fırsatı kaçırmadı ve Beşiktaş topu çevirince anlaştılar. Takımın başına geçtiğinden beri, 4 beraberliği ve 2 galibiyeti var. Takım, 6 karşılaşmada 6 gol attı ve 4 gol yedi. Fenerbahçe'de puan kazanmak için 1 gol/maç ortalaması yeterli değil. Fenerbahçe'nin son haftalarda inanılmaz goller kaçırmasına rağmen rakip ceza sahasına atılan son şutta gösterdikleri performans korkuttu. Yalçın kazanmak için risk alırsa işler Fenerbahce için kolaylaşacaktır. Risk almaz ve rakiplerini kilitlemeye çalışırsa bir daha gol atamaması konusunda Dzeko, Szymanski ve Tadic'e güvenecek.

Neresinden bakarsanız bakın zor bir karar. Ancak Sergen Yalçın'ı hem oyunculuğunda hem de eğitiminde diğerlerinden ayıran bu özelliğidir; Zor olduğunu düşündüğümüz kararları sadece birkaç saniye içinde alabilmek.

"Djiku ve 1 defans oyuncusu!"





Bu sezon şampiyonu, attığı gollerden ziyade ne yediğine göre belirleyecek gibi görünüyor. Muhtemelen İsmail Kartal da öyle düşünmüştü ve iki defans oyuncusundan 6/8 numara almalarını istedi. Becao'yu, Djiku'yu ve Serdar'ı aynı anda kaybetti; Samet ve Devşirme Oosterwolde ile birçok maça çıktı. Becao'nun nasıl döneceğini tahmin etmek imkansız, Samet oyundan atıldı ve Serdar sık ​​sık sakatlandı. Bonucci'nin kararı bu sebeple yerinde. Çağlar da hem yerli kontenjan açısından, hem de maç sıkıştığında üç kişilik dizilişe geçilebilmesi açısından bir lüks. Peki hangi ikili oynamalı?

Bu dueumda, Djiku'yu ve bir defans oyuncusu düşünülüyor. Çünkü Djiku, bir defans oyuncusu için hızlı ve çok yetenekli ayaklara sahip olması gereken tek isim. Bundan sonra ne olacağı rakibe ve rakip hücum oyuncusuna göre değişebilir.

"Yıldızlar kendine gelirse"





Savunma alanındaki transferler ve Krunic ile İsmail Yüksek'in oyununa biraz daha önem verilmesiyle F.Bahçe önemli sorunlarını çözdü. Rakipleri Antalyaspor, Sergen Yalçın'la çıkış yakaladı, güçlü bir kadroya ve Adam Buksa gibi bir santrafora sahip. İsmail Kartal'ın stoper seçiminde oyuncuların formu ve rakip stoperin özellikleri önemli olsa da, son maçtaki performansıyla bu noktada ilk konuşan oyuncu Alexander Djiku oldu. Serdar Aziz maç boyunca kırılgandı. Çağlar Söyüncü'nün hazırlanmak için zamana ihtiyacı var. Leonardo Bonucci tecrübesiyle bu konuda Fenerbahce savunmasının garantörü gibidir.

"İlk tercih Bonucci olacak"





Top geri döndüğünde takım arkadaşlarını sakinleştirmeye yardımcı olan ve tüm bölgelerde olduğu gibi savunmada da daha az bireysel hata yapan İtalyan defans oyuncusu, eğer sakatlığını tamamen atlatırsa bana göre Djiku'nun yanında ilk tercih olmalı. F.Bahçe'nin temposuna ve attığı gol sayısına baktığınızda son dönemdeki tek sorunu bitiriciliği. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic bu konuda uyanık olurlarsa, Antalyaspor güçlü bir takım olsa da F.Bahçe bu deplasman maçını namağlup olmadan atlatabilir.