Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 277. Maçı: Manchester United Karşısında

Fenerbahçe'nin Avrupa Yolculuğu Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Manchester United takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında oynayacağı 277. maç olacak.

Öne Çıkan İstatistikler

Sarı-lacivertli ekip, bugüne dek gerçekleştirdiği 276 karşılaşmada 110 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 57 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Performans

2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle anılan bu ligde Fenerbahçe, 138 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 61 galibiyet, 43 mağlubiyet ve 34 beraberlik aldı. Takım, 194 gol atarken, kalesinde 173 gole izin verdi.

İç Saha Performansı

Fenerbahçe, Manchester United ile oynayacağı maçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 70. iç saha maçını gerçekleştirecek. Daha önce 69 iç saha karşılaşması oynayan takım, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 114 gol atarken, 69 gol konusunda rakiplerine karşılık verdi.

Avrupa Kupalarındaki Genel Performans

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı ise şöyle:

UEFA Kupası: 54 Oyun, 18 Galibiyet, 10 Beraberlik, 26 Mağlubiyet (72 Gol, 91 Yenen)

UEFA Avrupa Ligi: 84 Oyun, 43 Galibiyet, 24 Beraberlik, 17 Mağlubiyet (122 Gol, 82 Yenen)

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 Oyun, 9 Galibiyet, 4 Beraberlik, 20 Mağlubiyet (30 Gol, 70 Yenen)

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme: 38 Oyun, 14 Galibiyet, 12 Beraberlik, 12 Mağlubiyet (56 Gol, 46 Yenen)

UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 Oyun, 11 Galibiyet, 6 Beraberlik, 23 Mağlubiyet (42 Gol, 70 Yenen)

Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 Oyun, 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 5 Mağlubiyet (11 Gol, 11 Yenen)

UEFA Konferans Ligi: 18 Oyun, 12 Galibiyet, 0 Beraberlik, 6 Mağlubiyet (44 Gol, 23 Yenen)

TOPLAM: 276 Oyun, 110 Galibiyet, 57 Beraberlik, 109 Mağlubiyet (377 Gol, 393 Yenen)

Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'daki mücadelelerine devam ederken, taraftarları da büyük bir heyecanla maçı bekliyor.