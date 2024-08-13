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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne Veda Etmesi: Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe, Lille ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Mourinho, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:47
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne Veda Etmesi: Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe'nin Avrupa Heyecanı Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Mourinho: "Bir Takım Kazanmayı Hak Etti"

Mourinho, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1 takım kazanmayı hak etti, diğer takımsa turu kazandı." diyerek, takımının performansına vurgu yaptı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Mourinho, gerekli taktiksel ve duygusal hazırlıkları yaptıklarını ancak net pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizdi.

Futbolun Sert Yüzü

Mourinho, "Bugün iki topumuz direkten döndü. Ekonomik olarak kayıp yaşadık. Şampiyonlar Ligi, bizler için önemli bir destek olabilirdi ancak bu şansı kaybettik." ifadelerini kullandı. Takımın en etkili iki oyuncusu Fred ve Ferdi'nin eksikliklerinin maçı olumsuz etkilediğini özellikle vurguladı.

Şampiyonlar Ligi Tercihimdi

Mourinho, Avrupa Ligi'nde daha fazla şans bulabileceklerini belirtirken, "Yeteri kadar tecrübemiz var, ancak Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim." dedi. Maçın gidişatında kalecilerin etkisini de dile getiren deneyimli teknik adam, "İstatistikler bazen gerçeği yansıtmaz, bugün kaleciler çok iyi performans sergiledi." şeklinde konuştu.

Yeni Format ve Gelecek Hedefleri

Yeni Avrupa Ligi formatı hakkında yorum yapan Mourinho, "Artık sadece 6 değil, 8 maç oynayacağız. Bu, her hafta maç yapmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi. Transfer konusunda ise durumunun değişmediğini ve oyuncularının sakatlıklarını çözmeye odaklandıklarını söyledi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yoluna devam edemedi ancak Mourinho, takımının geleceği için ümitli olduğunu belirtti. Süper Lig ve Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda yola devam edeceklerini vurguladı.

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