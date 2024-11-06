Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçında Saha Sürecek Kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, sakatlıkları nedeniyle maça katılmayacak oyuncuları duyurdu.

Sakatlıklar ve Kadro

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosunda yer almayan isimler arasında İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde bulunuyor. Kulüp, bu oyuncuların sakatlık durumlarını göz önünde bulundurarak alınmasını sağlamadı.

Kafilede Yer Alan Futbolcular

Fenerbahçe, bugün Hollanda'ya hareket edecek olan 22 kişilik futbolcu kadrosunu belirledi. İşte kafiledeki oyuncular:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Osman Ertuğrul Çetin

Mert Müldür

Bright Osayi-Samuel

Çağlar Söyüncü

Rodrigo Becao

Samet Akaydın

Yusuf Akçiçek

İsmail Yüksek

Sofyan Amrabat

Fred

Sebastian Szymanski

Mert Hakan Yandaş

Dusan Tadic

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Şükür Toğrak

Zeki Dursun

Kaan Akyazı

Fenerbahçe, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayarak, huzurlu bir şekilde maça çıkmayı hedefliyor.