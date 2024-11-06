Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçında Saha Sürecek Kadrosu
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, sakatlıkları nedeniyle maça katılmayacak oyuncuları duyurdu.
Sakatlıklar ve Kadro
Fenerbahçe'nin, kamp kadrosunda yer almayan isimler arasında İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde bulunuyor. Kulüp, bu oyuncuların sakatlık durumlarını göz önünde bulundurarak alınmasını sağlamadı.
Kafilede Yer Alan Futbolcular
Fenerbahçe, bugün Hollanda'ya hareket edecek olan 22 kişilik futbolcu kadrosunu belirledi. İşte kafiledeki oyuncular:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Osman Ertuğrul Çetin
- Mert Müldür
- Bright Osayi-Samuel
- Çağlar Söyüncü
- Rodrigo Becao
- Samet Akaydın
- Yusuf Akçiçek
- İsmail Yüksek
- Sofyan Amrabat
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
- Şükür Toğrak
- Zeki Dursun
- Kaan Akyazı
Fenerbahçe, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayarak, huzurlu bir şekilde maça çıkmayı hedefliyor.