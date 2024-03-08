Fenerbahçe'nin Batshuayi kararının nedeni belli oldu

İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11’inde bazı değişikliklere giderken teknik isim, Süper Lig’de son maçta mücadelede Ferdi Kadıoğlu’nun yerine sol bekte Jayden Oosterwolde’yi oynattı. Fakat ilk yarının ortalarına doğru Çağlar Söyüncü’nün sakatlanmasıyla beraber onun yerine Ferdi'yi sahaya çıkartarak Oosterwolde, Djiku ile stoper olarak yer aldı.
21 Ocak'taki Samsunspor maçında oynanamasıyla sakatlanan Fred uzun aradan sonra ilk defa Belçika karşısında ilk 11'de yerini aldı. Forvette herkes, ikinci yarının ortasında oyuna katılırken Dzeko'nun sün sahaya çıkması tahminler arasında yerini aldı. Teknik adamın son dakika değişikliği üzerine tercihini Batshuayi'den yana kullandığı belirtildi.
BATSHUAYİ SAHADA YER ALDI
Konferans Ligi'ndeki skorer kimliğini gösteren Belçikalı yıldız ülkesinin takımına karşı gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertli takımın 6 golle Avrupa'daki en golcü ismi ise Batshuayi oldu.
İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11’inde bazı değişikliklere giderken teknik isim, Süper Lig’de son maçta mücadelede Ferdi Kadıoğlu’nun yerine sol bekte Jayden Oosterwolde’yi oynattı. Fakat ilk yarının ortalarına doğru Çağlar Söyüncü’nün sakatlanmasıyla beraber onun yerine Ferdi'yi sahaya çıkartarak Oosterwolde, Djiku ile stoper olarak yer aldı.
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