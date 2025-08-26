Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosu Açıklandı | Şampiyonlar Ligi Play-Off

Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Açıklama

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kadro

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Not: Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.