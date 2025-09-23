Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanı öncesi kamp kadrosunu açıkladı; Alvarez, Duran ve Mert Hakan sakat, Talisca kırmızı kart cezası nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:22
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Kamp Kadrosu

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

