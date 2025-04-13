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Fenerbahçe'nin Galibiyet Sevinci: Hulusi Belgü'den Taraftarlara Mesaj

Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı kazandığı 3-1'lik galibiyetin ardından Hulusi Belgü, taraftarlara ve futbolculara olan inancını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 23:33
Fenerbahçe'nin Galibiyet Sevinci: Hulusi Belgü'den Taraftarlara Mesaj

Fenerbahçe Galibiyetine Dair Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, galibiyeti kutladı ve takımına övgülerde bulundu.

Sivaslı Belgü'den Fenerbahçe Mesajı

Böylesi zorlu bir mücadelede takımların soğuk hava koşullarında sergilediği performansı değerlendiren Belgü, "Fenerbahçe iyi gidiyor. 1-0 geriye düştüğümüz Trabzonspor maçında da 4-1 galip gelmeyi başardık. Bu da çok zor bir deplasmandı, Sivasspor canıyla başıyla oynadı," ifadelerini kullandı.

Galibiyet Serisi Devam Edecek

Belgü, galibiyetin taraftarlara hediye edildiğini belirterek, "Önümüzde kalan 7 maçta galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın puan kaybetmesini bekliyoruz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur," dedi.

Yabancı VAR ve Adaletli Sonuçlar

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor ile oynadığı maç üzerine gelen soruya yanıt veren Belgü, "Yabancı VAR'la daha iyi sonuçlar alındığını hepimiz görüyoruz. Bu düzenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği Önemli

Şampiyonluk yarışında taraftarların destek olmasının önemine değinen Belgü, "Taraftarımızdan ricam Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime inansınlar. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyoruz," şeklinde sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

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