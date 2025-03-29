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Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun VAR Eleştirisi

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mourinho, VAR hakemini eleştirdi ve Galatasaray maçına odaklanacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:34
Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun VAR Eleştirisi

Fenerbahçe, Bodrum'da Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile önemli bir galibiyet elde etti. Grey Bodrum Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Mourinho, takımının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Mourinho'dan VAR Hakemine Eleştiri

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın hakemleri hakkında yorumda bulunarak, "Bu akşamki maçın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi. Glasgow'daki maçta net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltı verildi ve bu durum, ilk golü yememize sebep oldu," şeklinde konuştu.

Saint Maximin'in Performansı

Mourinho, uzun bir aradan sonra forma giyen Saint Maximin hakkında da bilgi verdi. "Fiziksel olarak iyi değildi. Üst üste antrenman yapmamıştı ama milli aradaki iki haftalık süreçte ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. Bu akşam da 20 dakika oynadı. Performansı takım gibiydi," dedi.

Galatasaray Maçına Hazırlık

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray maçı için hazırlıklara pazar günü başlayacaklarını belirten Mourinho, "Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Milli Ara Sonrası Zorluklar

Bodrum FK karşılaşmasının milli aranın ardından zorlu geçtiğini dile getiren Mourinho, "Yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti çünkü milli aradan sonra oynamak zordu. Bazı oyuncular yorgun durumda. Şampiyonluk şansımız sürüyor ancak yüzde veremem. Trabzonspor maçını kazanmak bizim için çok önemli olacak," diye ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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