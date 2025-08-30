DOLAR
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Kadrosu Açıklandı: Akçiçek, Semedo ve Duran Yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. hafta öncesi Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı; Yusuf Akçiçek, Nelson Semedo ve Jhon Duran yer almadı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:22
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Kadrosu Açıklandı: Akçiçek, Semedo ve Duran Yok

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maçı Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Jhon Duran kadroda yer almadı.

Kadroda yer alan oyuncular

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

