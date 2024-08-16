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Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşması için kamp kadrosunu açıkladı. İşte o kadroda yer alan oyuncular.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:39
Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe'nin Göztepe Maçına Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kamp Kadrosunda Bulunan Oyuncular

  • Dominik Livakovic
  • Ertuğrul Çetin
  • Furkan Onur Akyüz
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Rodrig Becao
  • Yusuf Akçiçek
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Jayden Oosterwolde
  • Rade Krunic
  • Bartuğ Elmaz
  • İsmail Yüksek
  • Fred Santos
  • Sebastian Szymanski
  • Cengiz Ünder
  • İrfan Can Kahveci
  • Oğuz Aydın
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında alacağı sonuç, 2023-2024 sezonu için önemli bir gösterge olacak.

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