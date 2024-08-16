Fenerbahçe'nin Göztepe Maçı İçin Kamp Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe'nin Göztepe Maçına Hazırlığı
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kamp Kadrosunda Bulunan Oyuncular
- Dominik Livakovic
- Ertuğrul Çetin
- Furkan Onur Akyüz
- Bright Osayi-Samuel
- Mert Müldür
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Rodrig Becao
- Yusuf Akçiçek
- Ferdi Kadıoğlu
- Jayden Oosterwolde
- Rade Krunic
- Bartuğ Elmaz
- İsmail Yüksek
- Fred Santos
- Sebastian Szymanski
- Cengiz Ünder
- İrfan Can Kahveci
- Oğuz Aydın
- Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında alacağı sonuç, 2023-2024 sezonu için önemli bir gösterge olacak.