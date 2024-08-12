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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Avrupa Dominasyonu

Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarında önemli bir üstünlük kurdu. Lille ile zorlu bir rövanş maçı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:09
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Avrupa Dominasyonu

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Başarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemlerde iç sahada elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Son Dönemdeki Performans

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki 48. sezonunu geçirdiği bu günlerde, son 15 maçta 13 galibiyet alarak, birer beraberlik ve yenilgi ile bu süreci tamamladı. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Avrupa takımlarına karşı büyük bir hakimiyet tesis etti.

Gol Gücü

Fenerbahçe, oynanan bu 15 maçta rakip kalelere 41 gol atarak maç başına ortalama 2.7 gol buldu. Kalesinde ise yalnızca 11 gol gördü.

Tek Yenilgi ve Geri Dönüşler

Tek yenilgisini Union Saint-Gilloise karşısında yaşadı. Ancak, bu yenilgi sonrası Fenerbahçe, önemli bir avantajla turu geçmeyi başardı. Ayrıca, Rennes ile oynanan müsabakada 3-3 beraberlik, unutulmaz bir geri dönüşe sahne oldu.

Teknik Adamlar Değişimi

Fenerbahçe, son dönemde ev sahibi olarak rakiplerini analiz eden 3 farklı teknik adamla sahada yer aldı. 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, bir sonraki sezon ise İsmail Kartal yönetiminde başarılar elde etti. Yeni sezon ise José Mourinho ile başladı ve Lugano karşısında galip geldi.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri sırasında da evinde rakiplerine üstünlük sağladı. 18 kez konuk ettikleri rakiplerinden yalnızca 4'ünü mağlup oldu, 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiler.

İç Sahada Maç İstatistikleri

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında taraftarı önünde oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Bu süreçte 28 beraberlik ve 36 yenilgi yaşadı. Toplamda rakip fileleri 199 kez havalandırırken, kalesinde 128 gol gördü.

Maç Sonuçları

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı geçmiş maçların genel istatistikleri:

  • UEFA Kupası: 27 Oyun - 14 Galibiyet - 4 Beraberlik - 9 Mağlubiyet
  • UEFA Avrupa Ligi: 41 Oyun - 24 Galibiyet - 12 Beraberlik - 5 Mağlubiyet
  • Şampiyon Kulüpler Kupası: 16 Oyun - 6 Galibiyet - 3 Beraberlik - 7 Mağlubiyet
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme: 18 Oyun - 8 Galibiyet - 6 Beraberlik - 4 Mağlubiyet
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 20 Oyun - 9 Galibiyet - 2 Beraberlik - 9 Mağlubiyet
  • Kupa Galipleri Kupası: 4 Oyun - 3 Galibiyet - 1 Beraberlik - 0 Mağlubiyet
  • UEFA Konferans Ligi: 6 Oyun - 2 Galibiyet - 0 Beraberlik - 4 Mağlubiyet

Toplam: 135 Oyun - 71 Galibiyet - 28 Beraberlik - 36 Mağlubiyet

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