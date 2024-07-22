Fenerbahçe'nin Lugano ile Mücadelesi Öncesi Mourinho ve Djiku'dan Açıklamalar

Fenerbahçe'nin Lugano ile Maç Öncesi Hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile mücadele edecek. Teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesindeki basın toplantısında galibiyete odaklandıklarını belirtti.

Mourinho'nun Açıklamaları

Thun Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Mourinho, "Yarınki karşılaşma benim için her şeyden önemli. İstanbul'daki rövanşı düşünmüyorum. Kazanmak için buradayız," dedi.

Portekizli teknik adam, takımın idman temposundan ve oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde birçok futbolcuyla çalışma fırsatı buldum. Gelişen takım kimyası beni mutlu ediyor," şeklinde konuştu.

Mourinho, sentetik çimde yapılacak maça dair endişelerini dile getirerek, "Futbol her zaman yeşil zeminde güzeldir. Ancak biz de bu duruma adapte olmalıyız," ifadelerini kullandı.

Djiku'nun Hedefleri

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano'yu yenerek sezonu iyi bir başlangıçla tamamlamak istediklerini ifade etti.

Djiku, "Fenerbahçe büyük bir takım ve büyük bir kadroya sahibiz. Herkes en iyisini vermek için çabalıyor. Lugano güçlü bir rakip, ancak biz de maça hazırız ve hedefimiz kazanmak," dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.