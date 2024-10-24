Fenerbahçe'nin Manchester United Maçına Dair Detaylar

Fenerbahçe - Manchester United Maç Notları

Alt ligdeki Samsunspor karşılaşmasına göre 4 oyuncu değişikliği ile sahaya çıkan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz devi Manchester United'ı Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, sakatlık ve UEFA listesi nedeniyle kadrosunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Değişiklikler ve İlk 11

Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ve Filip Kostić'in UEFA listesinde olmaması nedeniyle 3 maç aradan sonra kadroya alan Bright Osayi-Samuel'i ilk 11’de değerlendirirken, Edin Dzeko ile Rodrigo Becao’yu yedek soyundurdu. Kalede Dominik Livakovic'i tercih eden Mourinho, savunmayı Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Mert Müldür’den oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski ile çıkan Fenerbahçe, forvette Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Mert Müldür Sol Bekte

Sakatlıkları ve UEFA listesi nedeniyle oluşan eksiklikte Mert Müldür, sol bek pozisyonunda görev aldı. Böylece, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki düzen kuşkuya yer bırakmadı.

Osayi-Samuel ve İsmail Yüksek’in Dönüşü

Bright Osayi-Samuel, 3 maç aradan sonra sahaya çıkarak takımına katılırken, İsmail Yüksek 1 maç aradan sonra yedekler arasında yer aldı. Kaleci İrfan Can Eğribayat da, uzun süren sakatlığının ardından geri dönerek kulübede oturdu.

Mourinho ve Fred’in İlişkisi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile orta saha oyuncusu Fred, eski takımları Manchester United'a karşı mücadele etti. Mourinho, 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırarak birçok kupa kazandı. Fred ise, Manchester United forması ile 1 lig kupası kazandı.

Eski Kaleci Bayındır’a Sevgi Gösterisi

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaleci Altay Bayındır’a sevgi gösterisinde bulundu. Bayındır’a çiçek verilirken, taraftarlar kendisini alkışlayarak karşıladı.

Fenerbahçe’nin Eksikleri

Fenerbahçe, Manchester United karşısında sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den yararlanamadı. Ayrıca Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostić ve Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemediler.

Terör Saldırısına Duyarlılık

Fenerbahçe, sahaya çıktığı bu zorlu karşılaşma öncesinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunarak siyah bant taktı. Statta güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.