Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçında Yer Alacak Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçına Gidiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, bu kritik maç için kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda Yer Almayan İsimler

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho sahaya 18 kişilik futbolcu kafilesi ile çıkma kararı aldı. Ancak, bazı önemli oyuncular kadroda yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle Rodrigo Becao, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve gribal enfeksiyon yaşayan Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor.

UEFA Listesinde Yer Almayan Oyuncular

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz de Prag deplasmanına götürülmedi.

Kamp Kadrosu

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçına götüreceği kadro ise şu şekildedir:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Osman Ertuğrul Çetin

Mert Müldür

Bright Osayi-Samuel

Alexander Djiku

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

İsmail Yüksek

Sebastian Szymanski

Fred

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

İrfan Can Kahveci

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu önemli maç öncesinde taraftarlarından tam destek bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.