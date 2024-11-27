Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçında Yer Alacak Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçına Gidiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, bu kritik maç için kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda Yer Almayan İsimler
Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho sahaya 18 kişilik futbolcu kafilesi ile çıkma kararı aldı. Ancak, bazı önemli oyuncular kadroda yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle Rodrigo Becao, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve gribal enfeksiyon yaşayan Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor.
UEFA Listesinde Yer Almayan Oyuncular
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz de Prag deplasmanına götürülmedi.
Kamp Kadrosu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçına götüreceği kadro ise şu şekildedir:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Osman Ertuğrul Çetin
- Mert Müldür
- Bright Osayi-Samuel
- Alexander Djiku
- Samet Akaydin
- Yusuf Akçiçek
- İsmail Yüksek
- Sebastian Szymanski
- Fred
- Dusan Tadic
- Cengiz Ünder
- İrfan Can Kahveci
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe, bu önemli maç öncesinde taraftarlarından tam destek bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.