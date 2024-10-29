DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. 29 Ekim kutlaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:29
Fenerbahçe'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maçın hazırlıklarına start verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman öncesinde futbolcular ile teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri önünde bir araya gelerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Jose Mourinho Yönetimindeki Antrenman

Fenerbahçe’nin antrenmanı, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde, Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman, içerideki core hareketleri ile başlayıp, dış sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti. Işıklar endeksli antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Devam Eden Hazırlıklar

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor’la mücadele öncesindeki hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karşıyaka Kulübü Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan Hayatını Kaybetti
2
Fenerbahçe'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı
3
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükselen Takımlar Belli Oldu
4
Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerliyor
5
Alanyaspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Rodika Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliği Başkan Vekili Oldu
7
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek