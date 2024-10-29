Fenerbahçe'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maçın hazırlıklarına start verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman öncesinde futbolcular ile teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri önünde bir araya gelerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Jose Mourinho Yönetimindeki Antrenman

Fenerbahçe’nin antrenmanı, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde, Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman, içerideki core hareketleri ile başlayıp, dış sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti. Işıklar endeksli antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Devam Eden Hazırlıklar

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor’la mücadele öncesindeki hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.