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Fenerbahçe'nin Twente ile Beraberliği: Jayden Oosterwolde Açıklamalarda Bulundu

Twente-Fenerbahçe maçı sonrası Jayden Oosterwolde, 1-1'lik eşitliği değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:20
Fenerbahçe'nin Twente ile Beraberliği: Jayden Oosterwolde Açıklamalarda Bulundu

Twente ile Beraberlik: Oosterwolde’nin Değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Twente ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı.

Jayden Oosterwolde: "Beraberlik Adil Bir Sonuç"

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçeli genç savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, eşitliğin maçı yansıtan uygun bir sonuç olduğunu ifade etti. Oosterwolde, "Rakibimizi daha önceden tanıyorduk. Çok koşabilen ve etkili baskı yapabilen bir takımla karşılaştık. İlk yarı zor geçti, ancak bunu iyi yönettik. İkinci yarıda daha fazla fırsat bulduğumuzu düşünüyorum. Genel anlamda beraberlik adil bir netice oldu," dedi.

Eski Takımına Karşı Oynamak

Oosterwolde, eski takımı Twente’ye gol attığı anı ve maça büyük bir motivasyonla çıkıp çıkmadığı sorusunu yanıtladı. Genç oyuncu, "Ekstra bir motivasyona sahip değilim, her maçta aynı motivasyonla sahadayım. Bugün bir şans yakaladım ama top direkten döndü. Eski takımıma karşı oynamak benim için alışılmadık bir durum değil, her maçta aynı odakla mücadele ediyorum," şeklinde konuştu.

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