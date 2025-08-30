Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki maç takvimini öğrendi. Kura çekimi Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.
Kura sonucu sarı-lacivertliler; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile aynı grupta yer aldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçını 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak. Lig aşamasının son mücadelesi ise 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00'te FCSB karşısında olacak.
Maç Takvimi
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe