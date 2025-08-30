DOLAR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü açıklandı; 24 Eylül'de Dinamo Zagreb deplasmanıyla başlayacak, son maç 29 Ocak 2026'da FCSB'ye karşı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:43
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki maç takvimini öğrendi. Kura çekimi Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Kura sonucu sarı-lacivertliler; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile aynı grupta yer aldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçını 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak. Lig aşamasının son mücadelesi ise 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00'te FCSB karşısında olacak.

Maç Takvimi

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

