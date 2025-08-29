Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ikinci torbadan çekildi ve kura törenini eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann yönetti.

Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.

Turnuvada yer alacak takımlar

UEFA Avrupa Ligi bu sezon 36 takım ile oynanacak. Ligde yer alacak ekipler şöyle: Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Genk (Belçika), Ludogorets (Bulgaristan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), Aston Villa, Nottingham Forest (İngiltere), Lille, Olimpik Lyon, Nice (Fransa), Stuttgart, Freiburg (Almanya), Panathinaikos, PAOK (Yunanistan), Ferencvaros (Macaristan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Bologna, Roma (İtalya), Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda), Brann (Norveç), Braga, Porto (Portekiz), FCSB (Romanya), Celtic, Rangers (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Real Betis, Celta (İspanya),Malmö (İsveç), Basel, Young Boys (İsviçre), Fenerbahçe (Türkiye).

Turnuva formatı

Bu sezon ikinci kez uygulanan formatta lig aşamasında her takım, 8 farklı rakiple karşılaşacak; bunların 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda oynanacak. Ligde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda eşleşerek son 16 biletini almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemi uygulanacak.

Maç takvimi

UEFA, fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağını belirtirken, lig etabı maçlarına ilk hafta 24-25 Eylül tarihlerinde başlanacak ve lig aşaması 29 Ocak 2026'da tamamlanacak. Turnuva finali 20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadında oynanacak.

Lig maç takvimi:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Eleme turları:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 (Tüpraş Stadı)