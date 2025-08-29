DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,37%
ALTIN
4.511,82 -0,1%
BITCOIN
4.536.902,09 1,49%

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Final 20 Mayıs 2026'da.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:48
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ikinci torbadan çekildi ve kura törenini eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann yönetti.

Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.

Turnuvada yer alacak takımlar

UEFA Avrupa Ligi bu sezon 36 takım ile oynanacak. Ligde yer alacak ekipler şöyle: Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Genk (Belçika), Ludogorets (Bulgaristan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), Aston Villa, Nottingham Forest (İngiltere), Lille, Olimpik Lyon, Nice (Fransa), Stuttgart, Freiburg (Almanya), Panathinaikos, PAOK (Yunanistan), Ferencvaros (Macaristan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Bologna, Roma (İtalya), Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda), Brann (Norveç), Braga, Porto (Portekiz), FCSB (Romanya), Celtic, Rangers (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Real Betis, Celta (İspanya),Malmö (İsveç), Basel, Young Boys (İsviçre), Fenerbahçe (Türkiye).

Turnuva formatı

Bu sezon ikinci kez uygulanan formatta lig aşamasında her takım, 8 farklı rakiple karşılaşacak; bunların 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda oynanacak. Ligde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda eşleşerek son 16 biletini almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemi uygulanacak.

Maç takvimi

UEFA, fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağını belirtirken, lig etabı maçlarına ilk hafta 24-25 Eylül tarihlerinde başlanacak ve lig aşaması 29 Ocak 2026'da tamamlanacak. Turnuva finali 20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadında oynanacak.

Lig maç takvimi:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Eleme turları:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 (Tüpraş Stadı)

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: 3. Hafta — Galatasaray Lider, ikas Eyüpspor 2-1
2
Zuzek ve Göktan Gürpüz: Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu
3
Eylül Deniz Bıdak WSPS Grand Prix'te Altın Madalya ve Türkiye Rekoru
4
Samsunspor'un 2025-2026 UEFA Konferans Ligi Rakipleri Belli Oldu
5
Minik ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası Kars'ta başladı
6
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Dönemi Yaklaşık 15 Ay Sürdü
7
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı