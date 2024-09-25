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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Yolculuğu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:03
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Yolculuğu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Tarihçesi

Sarı-lacivertli takım, geçmişte UEFA Kupası olarak bilinen ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla anılan bu prestijli turnuvada önemli bir tarihçe oluşturdu. Toplamda 136 maçta mücadele eden Fenerbahçe, bu turnuvada 60 galibiyet elde etti.

Belçika Karşısında

Yarın, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadele ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 137. maçına çıkmış olacak. Takım, bu sezonki hedeflerini gerçekleştirmek ve tarihe geçmek için sahada mücadele verecek. OZHAN MEMİŞ, bu heyecan dolu karşılaşma öncesinde takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve galibiyet için hazırlandıklarını belirtti. Fenerbahçe, bu önemli maçta taraftarının desteğiyle galip gelmeyi umuyor.

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