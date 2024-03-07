Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turdaki ilk maçında Belçika temsilcilerinden Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın yedek kadrosunu açıkladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı için Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık aşamasını İstanbul'da tamamlayan ve bugün Belçika'ya giden sarı lacivertlilerin kadrosunun belli olduğu bildirildi. Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King'in listede olmadığı görülürken F.Bahçe'nin 23 kişilik kadrosunun şu şekilde belirlendiği aktarıldı:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai."





"Fenerbahçe grubu lider olarak tamamladı

Fenerbahçe, bu sezonda Avrupa Kupası'na UEFA Konferans Ligi elemeleriyle başladı. Takım, Zimbru 2. tura çıkarak 3. sırada yer aldı. İlk turda Maribor'u, play-off turunda ise Twente'yi eleyerek grup aşamasına katılmaya hak kazandılar. Kanaryalar; H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'ya karşı oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ettiler. Rakip takım 13 gol atıp 11 gol yerken, Fenerbahçe, 12 puanla son 16 tura doğrudan çıkma hakkını kazandı.

"Union SG, Belçika’da lider konumda"

Belçika şampiyonasında 28 maç oynayan Union Saint-Gilloise, bu maçlarda 21 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 2 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 68 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise ligde oynadığı son 22 maçında toplamda 61 gol atarken, 29 gol yedi.





Maçın hakemi Joao Pinheiro!

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe karşılaşmasında Portekiz Futbol Federasyonu'na kayıtlı Joao Pinheiro hakemlik yapacak. Pinheiro'nun yardımcı hakemleri Bruno Jesus ve Luciano Maia olacak. Maçın dördüncü hakemi Miguel Nogueira'nın olduğu bildirildi. Bu zorlu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Tiago Martins, AVAR rolünü ise Hugo Miguel üstlenecek.