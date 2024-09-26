Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise Maçındaki Aktiviteler

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Maçından Önemli Notlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapma kararı aldı.

Öne Çıkan Değişiklikler

Mourinho, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurmayı tercih etti. Bu oyuncuların yerine ise Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Bazı Detaylar

Cengiz Ünder , bu sezon sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de yer aldı.

, bu sezon sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de yer aldı. İrfan Can Eğribayat , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine 17 yaşındaki Ömer Bircan Camcı alındı.

, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine 17 yaşındaki alındı. İrfan Can Kahveci , bu maçada kaptan olarak sahada yer aldı.

, bu maçada kaptan olarak sahada yer aldı. Yeni transfer Sofyan Amrabat , bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

, bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Bright Osayi-Samuel , 4 maçın ardından kadroya geri döndü.

, 4 maçın ardından kadroya geri döndü. Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek bekledi.

Taraftar İlgi Gösteremedi

Taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi gösteremeyerek. Bu maçta yer yer boşluklar dikkat çekti. Sezon başından beri tüm maçlarda tribünleri dolduran taraftarlar, bu kez farklı bir görüntü sergiledi.