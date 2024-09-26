DOLAR
34,14 -0,01%
EURO
38,26 -0,57%
ALTIN
2.932,42 -0,52%
BITCOIN
2.222.542,54 -2,61%

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise Maçındaki Aktiviteler

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'ı evinde ağırladı; kadro, değişiklikler ve dikkat çeken oyuncularla doluydu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:54
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise Maçındaki Aktiviteler

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Maçından Önemli Notlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapma kararı aldı.

Öne Çıkan Değişiklikler

Mourinho, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurmayı tercih etti. Bu oyuncuların yerine ise Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Bazı Detaylar

  • Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de yer aldı.
  • İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine 17 yaşındaki Ömer Bircan Camcı alındı.
  • İrfan Can Kahveci, bu maçada kaptan olarak sahada yer aldı.
  • Yeni transfer Sofyan Amrabat, bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.
  • Bright Osayi-Samuel, 4 maçın ardından kadroya geri döndü.
  • Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek bekledi.

Taraftar İlgi Gösteremedi

Taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi gösteremeyerek. Bu maçta yer yer boşluklar dikkat çekti. Sezon başından beri tüm maçlarda tribünleri dolduran taraftarlar, bu kez farklı bir görüntü sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ajax ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması İçin Hazır
2
2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu İle Anılıyor
3
Nil Mısır Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi
4
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarıyı Önde Tamamladı
5
Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti
6
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise Maçındaki Aktiviteler
7
Ajax - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek