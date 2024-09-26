Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise Maçındaki Aktiviteler

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Maçından Önemli Notlar
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapma kararı aldı.
Öne Çıkan Değişiklikler
Mourinho, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurmayı tercih etti. Bu oyuncuların yerine ise Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri forma giydi.
Bazı Detaylar
- Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de yer aldı.
- İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine 17 yaşındaki Ömer Bircan Camcı alındı.
- İrfan Can Kahveci, bu maçada kaptan olarak sahada yer aldı.
- Yeni transfer Sofyan Amrabat, bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.
- Bright Osayi-Samuel, 4 maçın ardından kadroya geri döndü.
- Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek bekledi.
Taraftar İlgi Gösteremedi
Taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi gösteremeyerek. Bu maçta yer yer boşluklar dikkat çekti. Sezon başından beri tüm maçlarda tribünleri dolduran taraftarlar, bu kez farklı bir görüntü sergiledi.