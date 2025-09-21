Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu

Seçim ve Sonuçlar

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, kullanılan 24.393 geçerli oyun 12.325'ini alan Sadettin Saran, kulübün yeni başkanı oldu.

Kongrede 49.268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Toplam 24.732 üye oy kullanırken, kullanılan oyların 24.393'ü geçerli sayıldı.

Oy Verme Süreci

Oy verme işlemi, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetiminde oy sayımına geçildi.

Son Anlar

Sayımların ardından divan başkanı Mosturoğlu sonuçları açıkladı. Resmi sonuçlara göre Sadettin Saran 12.325 oy alarak başkan seçildi; rakibi Ali Koç ise 12.068 oyda kaldı. Sonuçların açıklanması sırasında Sadettin Saran ve Ali Koç birlikte kürsüye yürüdü.