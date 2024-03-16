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Fenerbahçe'nin yıldızına dev bonservis teklif edildi

fENERBAHÇELİLERE TALİP VAR...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:18
Fenerbahçe'nin yıldızına dev bonservis teklif edildi

AVRUPANIN GÖZÜ FENERBAHÇELİLERİN ÜSTÜNDE 

Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nin iddialı takımlarından olan Fenerbahçe'de birçok oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girdi. Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından o isimde dört gözle takip ediliyor.

fenerbahçe

PERFORMANSLARI İLE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile ciddi mücadele veren ve UEFA Konferans Ligi'nde de önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de bu sezon birçok oyuncunun performansı göz dolduruyor. Fenerbahçe’ nin o yıldızlarına ile Avrupa'nın bazı kulüpleri takip etmeye başladı. Kanarya'nın Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye ve takımın stoperine talipler var.

DZEKO'DAN SÜRPRİZ KONUŞMA

Bu arada Fenerbahçe'de gözler, Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Fenerbahçe’nin kaptanı Edin Dzeko, zorlu Trabzonspor mücadelesinden önce takım arkadaşları ile konuştu. Dzeko konuşmasında, "Maçın önemini anlatmama gerek yok, hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ancak bu deplasmanı birçoğunuz gibi ben de ilk kez tecrübe edeceğim. Daha önce orada maça çıkan arkadaşlarımız atmosferin ne kadar yüksek olduğundan bahsetti. Bizim için kritik nokta saha içinde sakin kalabilmek. Son haftalarda tansiyonu yüksek maçlar oynadık. Kalitemizle her takımı yenecek güçteyiz. Yeter ki sadece saha içine odaklanalım ve bize yakışan şekilde mücadele edelim” diyerek takımına maç öncesinde tüyolar verdi.

DJIKU İLE İLGİLİ GELİŞME!

Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldızlar oldukça dikkat çekiyor. Bu anlamda Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor. Başarılı bir performans sergileyen Djiku'ya dört kulübün birden talip olduğu söyleniyor.

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