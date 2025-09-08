Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Ognjen Mimovic'in bonservisini satın alma opsiyonuyla Pafos'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:11
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisinin Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'a kiralandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kadroya geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, daha önce sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Gruptan Çıkamadı
2
Salomon HTTR 10. Sezonunu Başlatıyor — Kınalıada Açılışı 14 Eylül
3
Milli Oryantiringciler Güneydoğu Avrupa Şampiyonası'nda Takım İkincisi
4
Alex Molcan, İstanbul Challenger 77. TED Open Şampiyonu
5
EuroBasket 2025: Gürcistan 80-70 ile Fransa'yı eledi
6
Kürek Milli Takımı Meriç Nehri'nde Balkan Şampiyonası İçin Kampa Girdi
7
İlhan Palut: 'Çok zor maç, elimizden geleni yapacağız' — Çaykur Rizespor Galatasaray maçı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat