Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos'a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisinin Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'a kiralandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kadroya geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, daha önce sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.