Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in Lisansını Çıkardı

Ognjen Mimovic'in Lisansı Tamamlandı

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer ettiği Ognjen Mimovic'in lisans işlemlerini başarıyla tamamladı. 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinde yayımlanan bilgiler doğrultusunda, lisans işlemleri bugün sonuçlandı.

İlk Maçını Kaçırmıştı

Lisansı olmadığı için Çaykur Rizespor ile oynanan geçtiğimiz hafta sonundaki müsabakada kadroda yer almayan Mimovic, yarın düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Erzurumspor FK karşısında sahada yer alması bekleniyor.