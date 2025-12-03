Fenerbahçe Olympiakos Deplasmanında: Euroleague 14. Hafta

Fenerbahçe, Euroleague 14. haftada TSİ 22.15'te Pire'de Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 8 galibiyetle 8. sırada, Yunan ekibi averajla 6. sırada.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:07
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 14. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç: Fenerbahçe Beko - Olympiakos | Saat: TSİ 22.15 | Yer: Pire

Lig durumu: Sarı-lacivertliler, geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor. Yunan ekibi ise aynı performansla, averajla 6. sırada bulunuyor.

37. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda her iki takım da eşit güç gösterdi; sarı-lacivertliler 18 kez, Olympiakos da 18 kez galip geldi. Geçtiğimiz sezon iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul’da 82-71, deplasmanda ise 87-77 skorlarıyla üstünlük kurdu.

5 maçlık galibiyet serisi

Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda formunu yükseltti. Sezonun ilk 8 maçında 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, ASVEL maçının ardından üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, serinin son halkasında evinde İtalyan ekibi Virtus Bolognayı mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe, maç başına ortalama 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ile oynuyor. Olympiakos ise ortalama 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist değerleriyle mücadele ediyor.

Sarı-lacivertlerde Wade Baldwin maç başına 14.3 sayı ortalamasıyla öne çıkarken, Yunan ekibinde Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamasıyla takımının liderlerinden biri konumunda.

