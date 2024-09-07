Fenerbahçe, Omar Fayed'i Beerschot'a Kiraladı

Fenerbahçe, Omar Fayed ile Yola Devam Ediyor

Fenerbahçe, genç stoper Omar Fayed'i Belçika'nın Beerschot kulübüne kiraladı. 21 yaşındaki futbolcunun transferi, kulüp tarafından duyuruldu.

Transfer Açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Geçmiş Deneyimi

Mısırlı futbolcu, geçen sezonunu Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti. Bu transferle birlikte Fayed, yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.