Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Tekrar kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:30
Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın akşam Onvo Antalyaspor ile sahasında mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Maçın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak belirlendi.

Namağlup Yemek Justify

Resmi maçlarda yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik ile toplamda 26 puan topladı. Sarı-lacivertliler, son olarak oynadığı derbide Galatasaray ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, şu an 58 puanla 2. sırada yer alıyor ve Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Ceza Süresi ve Eksikler

Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer almayacak. Galatasaray derbisinin ardından verilen 2 maç cezanın ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çeken Portekizli teknik adam, bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak. Fenerbahçe, ayrıca Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan gibi 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı Kart Sınırında Üç İsim

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü gibi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimlerden biri kart görmesi durumunda, Samsunspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

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