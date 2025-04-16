DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,53 0,03%
ALTIN
4.107,43 -0,37%
BITCOIN
3.212.067,16 0,09%

Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 Yendi: Mendez'den Övgü Dolu Açıklamalar

Fenerbahçe Opet, play-off finalinin ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 yenerek öne geçti. Başantrenör Mendez, başarılı performansı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:03
Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 Yendi: Mendez'den Övgü Dolu Açıklamalar

Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i Öne Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın ardından başantrenör Miguel Mendez, takımın performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mendez, Savunmayı Öne Çıkardı

İspanyol çalıştırıcı, karşılaşmada savunma ve hücum performanslarının etkili olduğunu belirterek, "Hücumda topu iyi paylaştık. Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık. Kazanmamız gereken iki maç daha var," ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Önemli

Mendez, maçın atmosferinin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlar, bizi ittiren bir güç oldu. Onların desteği bizim için çok önemli," dedi.

Fenerbahçe ile Anlaşma Süreci

Fenerbahçe ile anlaşma sürecini de paylaşan Mendez, "Teklif benim için sürpriz oldu. Evdeydim, tatilde dinleniyordum. Fenerbahçe teklif yapıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Fenerbahçe, kadın basketbolunda çalışabileceğiniz en iyi kulüplerden biri" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Opet -...

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
2
Antalya'da Çocuklar Futbol Dünya Kupası 2024 İçin Geri Sayım Başladı
3
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya Para Cezası
4
Baba Hakkı Anısına Tören Düzenlendi
5
Ümit ve Genç Kadın Milli Judocular Trabzon'da Kampa Girdi
6
Genç Kadın Milli Güreşçiler Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Gün Sayıyor
7
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Net Global Sivasspor (İlk Yarı)

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?