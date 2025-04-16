Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 Yendi: Mendez'den Övgü Dolu Açıklamalar

Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i Öne Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın ardından başantrenör Miguel Mendez, takımın performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mendez, Savunmayı Öne Çıkardı

İspanyol çalıştırıcı, karşılaşmada savunma ve hücum performanslarının etkili olduğunu belirterek, "Hücumda topu iyi paylaştık. Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık. Kazanmamız gereken iki maç daha var," ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Önemli

Mendez, maçın atmosferinin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlar, bizi ittiren bir güç oldu. Onların desteği bizim için çok önemli," dedi.

Fenerbahçe ile Anlaşma Süreci

Fenerbahçe ile anlaşma sürecini de paylaşan Mendez, "Teklif benim için sürpriz oldu. Evdeydim, tatilde dinleniyordum. Fenerbahçe teklif yapıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Fenerbahçe, kadın basketbolunda çalışabileceğiniz en iyi kulüplerden biri" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.