Fenerbahçe Opet'in Hedefi: Tüm Kupaları Kazanmak!

Fenerbahçe Opet'in Kupalarla Dolu Hedefleri

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu öncesinde takımının hedefinin tüm kupaları kazanmak olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Garnier, Fenerbahçe’nin daima kupa ve şampiyonluklar kazanma azmi içerisinde olduğunu vurguladı ve sezonun en önemli aşamasına yaklaştıklarının altını çizdi.

Takımın Başarıları ve Hedefleri

Bu sezon FIBA Süper Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleriyle dikkat çeken Garnier, “Tüm yıl boyunca kupalar kazanmak için çabaladık. Şimdi bunların karşılığını alma dönemindeyiz. Yarın Türkiye Kupası ile başlıyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz ING Kadınlar Türkiye Kupası. Bu kupayı kazanmak için üç final mücadelesi kazanmamız gerekiyor. İlk finalimiz ise Nesibe Aydın ile Ankara’da” ifadelerini kullandı.

Kayla McBride ile Güçleniyoruz

Takıma dönen Kayla McBride hakkında da bilgiler veren Garnier, “Kayla’nın gelişi bizim için mutluluk verici. Daha önce Fenerbahçe formasını giydi ve burada oynayan oyuncularla pek çok ortak tecrübesi var. Bu nedenle adaptasyonu oldukça kolay olacaktır ve bu detay bizim için oldukça önemli. Sezonun kritik dönemindeyken hızlıca adapte olabilecek çok önemli bir oyuncuya sahibiz. Kayla, hücumda bizim için büyük bir silah. Rekabetçi ruhu ve tecrübesi ile bize önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Dörtlü Final ve Organize Süreç

Zaragoza'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Garnier, “Fenerbahçe Opet için bu organizasyonun ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Ancak her maça ayrı ayrı bakarken Türkiye Kupası, play-off ve Dörtlü Final gibi organizasyonların hepsinin birbirine bağlı olduğunu söylemeliyiz. Türkiye Kupası’na verimli bir başlangıç yapmalıyız ki, diğer aşamalarda da başarıyı sürdürebilelim. Dolayısıyla her turnuva bizim için bir bütünün parçası ve hepsine eşit özen gösteriyoruz” dedi.