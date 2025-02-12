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Fenerbahçe Opet, Marija Lekovic ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Opet, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:41
Fenerbahçe Opet, Marija Lekovic ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Opet'ten Marija Lekovic ile Ayrılık

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüp, yaptığı basın açıklamasında, bu ayrılığın nedenlerine dair herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Guşu ile kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda alınan bu karar, basketbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Marija Lekovic'in gelecekteki kariyer planları merakla bekleniyor.

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