DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.318.028,89 0,33%

Fenerbahçe Opet, Tarsus'ta Rahat Bir Galibiyet Alarak Öne Geçti

Fenerbahçe Opet, İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-71 mağlup ederek ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla yoluna devam etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:12
Fenerbahçe Opet, Tarsus'ta Rahat Bir Galibiyet Alarak Öne Geçti

Fenerbahçe Opet'ten Etkileyici Performans

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Opet, İlkem Yapı Tarsusspor ile karşı karşıya geldi. Bu önemli maçta Fenerbahçe, rakibini 100-71 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Mücadelede Dikkat Çeken Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren Fenerbahçe Opet, üstün bir oyun sergileyerek, rakip takımın defansını aşmayı başardı. İlkem Yapı Tarsusspor ise, güçlü rakibi karşısında etkili olamadı ve maç sonucunda istediği performansı gösteremedi. Fenerbahçe Opet'in Başarısı

Bu galibiyet ile Fenerbahçe Opet, ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı ve tüm takımlara önemli bir mesaj gönderdi. İlkem Yapı Tarsusspor ise, bu sonuçla birlikte oyunlarında geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu bir kez daha görmüş oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Marieme Badiane (ortada), rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Marieme Badiane (ortada), rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Marieme Badiane (ortada), rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Marieme Badiane (ortada), rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Marieme Badiane (ortada), rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Olcay Çakır Turgut (sağda), İlkem Yapı Tarsus Spor'dan Shyla Jade Heal (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Olcay Çakır Turgut (sağda), İlkem Yapı Tarsus Spor'dan Shyla Jade Heal (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Fenerbahçe Opet, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Olcay Çakır Turgut (sağda), İlkem Yapı Tarsus Spor'dan Shyla Jade Heal (solda) ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları
2
Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 Geçti
3
ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı Farklı Geçti
4
Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Amed Sportif Eşitliği Sağladı
5
Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maçları Geride Kaldı
6
Beşiktaş Fibabanka, Merkezefendi'yi Rahat Geçti
7
Bakan Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik Mesajı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’