Fenerbahçe Opet, Umana Reyer ile FIBA Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak. Müsabaka, Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe, ikinci turdaki ilk karşılaşmasında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Diğer yandan, Umana Reyer ise ilk müsabakasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 64-56 yenilerek turnuvaya kötü bir giriş yaptı.