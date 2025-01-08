Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i 92-56 Mağlup Etti

Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Geride Bıraktı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda, Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Valencia Basket takımını 92-56'lık net bir skorla mağlup etti. Bu etkileyici galibiyet, Fenerbahçe'nin turnuvadaki iddiasını bir kat daha artırdı.

Dominant Performans

Fenerbahçe Opet, maç boyunca gösterdiği üstün oyun ile hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergiledi. Özellikle, takımın yıldız oyuncuları, maçın başından itibaren rakiplerine karşı baskın bir oyun ortaya koyarak, taraftarlarını gururlandırdı.