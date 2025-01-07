Fenerbahçe Opet, Valencia Basket ile Kritik Maçta Bir Araya Geliyor

Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, 19.006'da 6 yapmayı başaran sarı-lacivertliler, ikinci turda da mücadelelerine namağlup devam ediyor.

Öte yandan, Valencia Basket önceki turda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, bu turda oynadığı ilk 2 müsabakayı da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin bu kritik maçı, Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından büyük bir önem taşıyor.