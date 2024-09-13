Fenerbahçe, Papara ile Üç yıllık Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe ve Papara'dan Önemli Bir Anlaşma

Fenerbahçe Kulübü, finansal teknoloji alanının önde gelen isimlerinden Papara ile 3 farklı branşta forma sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Bu anlaşma kapsamında, sarı-lacivertli ekiplerin erkek basketbol, kadın basketbol ve kadın futbol takımlarının formalarında Papara logosu yer alacak.

İmza Töreni Ülker Stadyumu'nda Gerçekleştirildi

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, kulübün Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu ile Papara Yönetim Kurulu Üyesi İlker Diker buluştu. Kızılhan, özellikle Papara'nın Türkiye’nin lider finansal teknoloji kuruluşu olduğuna dikkat çekti ve anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Anlaşmanın Detayları ve Özel Projeler

Kızılhan, Papara logosunun erkek basketbol takımının şortunun sol arka tarafında, kadın basketbol takımının forması arkasında ve kadın futbol takımının kol altında yer alacağını açıkladı. Ayrıca, taraftarlarla buluşturulacak olan 'Papara Fenerbahçe Kart' üzerinde de özel çalışmalar yapılacağı bilgisini verdi.

Yeni Sezondan Beklentiler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, THY Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda önemli bir sezona girdiklerini belirtti. Komsuoğlu, "Yeni takımımızla bu sezon idéal bir başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz," dedi.

Tarih Yazma Amacı

Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın tarihi başarılara imza attığını vurguladı. Takım, FIBA Süper Kupa’yı ilk kez kazanan ekip olmayı başardı.

Papara'dan Spora Destek Vurgusu

Papara Yönetim Kurulu Üyesi İlker Diker, bu anlaşmanın spora yapılan yatırımların bir parçası olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin birçok insanın kalbinde özel bir yeri var" ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve katılımcılara hediyeler takdim edildi.