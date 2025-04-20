Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu

Fenerbahçe'nin Deplasman Zaferi

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücüspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Merzan Futbol Sahası'nda oynandı ve Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maça Hakkarigücü İyi Başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Rasmata Sawadogo'nun 13. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak, Fenerbahçe bu duruma uzun sürmeden yanıt verdi.

Eşitlik Golü ve İkinci Yarı

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu'nun attığı golle durumu eşitledi ve devre 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının başlama düdüğünden sonra, 51. dakikada Fenerbahçe'den Marta Cox, orta saha çizgisinden kullandığı serbest vuruş ile topu doğrudan kaleye gönderdi. Bu şut, yerden sekerek Hakkarigücü'nün ağlarını buldu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı-Lacivertliler Galip Geldi

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca, Fenerbahçe Petrol Ofisi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Fenerbahçe petroli puanını 64'e yükselterek liderliğini korudu. Hakkarigücü ise 31 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.