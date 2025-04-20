DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.200.209,26 1,02%

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücüspor'u 2-1 yenerek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:55
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu

Fenerbahçe'nin Deplasman Zaferi

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücüspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Merzan Futbol Sahası'nda oynandı ve Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maça Hakkarigücü İyi Başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Rasmata Sawadogo'nun 13. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak, Fenerbahçe bu duruma uzun sürmeden yanıt verdi.

Eşitlik Golü ve İkinci Yarı

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu'nun attığı golle durumu eşitledi ve devre 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının başlama düdüğünden sonra, 51. dakikada Fenerbahçe'den Marta Cox, orta saha çizgisinden kullandığı serbest vuruş ile topu doğrudan kaleye gönderdi. Bu şut, yerden sekerek Hakkarigücü'nün ağlarını buldu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı-Lacivertliler Galip Geldi

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca, Fenerbahçe Petrol Ofisi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Fenerbahçe petroli puanını 64'e yükselterek liderliğini korudu. Hakkarigücü ise 31 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hakkarigücü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu
2
Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı
3
Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı
4
Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na Odaklandı
5
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Mağlup Etti
7
Çaykur Rizespor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!