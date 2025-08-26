Fenerbahçe Portekiz'e Geldi: Benfica ile Şampiyonlar Ligi Rövanşı Yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e ulaştı.

Özel uçakla Lizbon'a inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Güvenlik önlemleri eşliğinde otele giren kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Toplantı ve Antrenman Programı

Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, TSİ 20.00'de yapılacak basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli takım, TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.