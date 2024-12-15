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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i İlk Yarıda 1-0 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 20:01
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i İlk Yarıda 1-0 Geçti

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan mücadelede, Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk yarı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın başlangıcında, 3. dakikada Deniz Dilmen’in hatalı pası sonucu Amrabat boş kaleye vurmak istedi ancak top yandan dışarı çıktı. 22. dakikada Kostic’in soldan ortasında, Dzeko’nun altıpas önündeki dokunuşu, savunmanın müdahalesiyle direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada ceza sahasında topla buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko’yu gördü. Dzeko’nun gelişine vurduğu top, kaleci tarafından kornere çelindi. 27. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, içeri çekip uzak direğe plase yapmak istedi fakat top direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada Oğuz Aydın, geriden süratle gelen İrfan Can Kahveci’yi gördü. İrfan Can’ın sert şutu kaleci tarafından oyun alanına çeldirildi. 38. dakikada ise İrfan Can Kahveci’nin sağdan ortasına altıpasın solunda yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kornere göndermek zorunda kaldı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski’nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko’nun uzak direğe plasesi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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