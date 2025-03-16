Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'a Karşı Rotasyonlu Kadroyla Çıktı

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında teknik direktör Jose Mourinho'nun rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıktı. İşte maçtan notlar.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:39
Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'a Karşı Rotasyonlu Kadroyla Çıktı

Fenerbahçe-Reder Samsunspor Maçından Notlar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Rangers maçının ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadro belirledi. Ülker Stadı'nda gerçekleşen müsabakada, Mourinho, Rangers maçına çıkan ilk 11'de yer alan 5 oyuncuyu yedek kulübesine almayı tercih etti.

İlk 11'deki Değişiklikler

Mourinho, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncuları yedek bıraktı. Bu isimlerin yerini, Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko aldı.

Kaleci Livakovic'in Dönüşü

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımda yer alamayan Livakovic, son olarak 13 Ocak'ta Konya deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.

Kadroda Yer Almayan İsimler

Reeder Samsunspor maçında Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Ayrıca, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunamadı.

İsmail Yüksek ve Levent Mercan Kadroda

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Levent Mercan yedekler arasında yer aldı. Rangers maçı öncesi kadroda bulunan İsmail, ağrıları yüzünden son maçta forma giymemişti.

Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Unutulmadı

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı. Statta, Çanakkale türküsü eşliğinde duygusal bir koreografi gösterisi yapılırken, bu özel gün anıldı.

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