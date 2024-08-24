Fenerbahçe Rize'ye Geldi: Çaykur Rizespor Maçı için Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Karşılaşmak Üzere Rize'de

Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi. Sarı-lacivertli takım, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptığında, kendilerini karşılayan taraftarlar coşkuyla sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar ve Teknik Ekipten Yoğun Destek

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve futbolcular, Rize'de kendilerine gösterilen bu sıcak ilgi karşısında mutlu oldular. Taraftarlar, takımlarının başarısı için tezahüratlar yaptı.

Maç Bilgisi

Fenerbahçe kafilesi, hemen ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti. Takım, yarın saat 21.45'te Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın hakemi ise Turgut Doman olarak belirlendi.