Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lille'e konuk olacak. Maçta yeni transferler de sahne alabilir.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:16
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Araştıracak

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Hainaut Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Mihai Marica ve George Florin Neacsu olacak. Dördüncü hakem olarak Horatiu Fesnic görev alırken, VAR sisteminde Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da ise Johann Pfeifer yer alacak.

Fenerbahçe'nin Yolu

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eleyerek bu aşamaya geldi.

Yeni Transferler Sahne Alabilir

Fenerbahçe'nin yeni isimleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez forma giyme fırsatı bulabilir. Önceki Lugano karşılaşmalarında oynamayan bu oyuncular, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihine bağlı olarak sahada olacaklar.

UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA için belirlediği kadro şu isimlerden oluşuyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü