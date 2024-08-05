Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Araştıracak

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Hainaut Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Mihai Marica ve George Florin Neacsu olacak. Dördüncü hakem olarak Horatiu Fesnic görev alırken, VAR sisteminde Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da ise Johann Pfeifer yer alacak.

Fenerbahçe'nin Yolu

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eleyerek bu aşamaya geldi.

Yeni Transferler Sahne Alabilir

Fenerbahçe'nin yeni isimleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez forma giyme fırsatı bulabilir. Önceki Lugano karşılaşmalarında oynamayan bu oyuncular, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihine bağlı olarak sahada olacaklar.

UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA için belirlediği kadro şu isimlerden oluşuyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.