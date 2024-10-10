Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar devam ediyor.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe'nin antrenmanları, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürülüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takımlara davet edilen oyuncular bu antrenmanlarda yer alamadı.

Çalışma Programı

Takım, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman maçı yaparak hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Samsunspor karşısında galibiyet hedefliyor.