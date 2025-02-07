Fenerbahçe Savunmada Sakatlık Kabusu Yaşıyor

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon savunma hattında ardı ardına yaşanan sakatlıklarla zor günler geçiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona}, çok sayıda stoperle hazırlık yapan Fenerbahçe, buna rağmen sakatlık sorunlarıyla yüzyüze kaldı.

Transferler Yetersiz Kaldı

Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Serdar Aziz gibi oyuncularla sezon başında rotasyon oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe, sakatlıklardan dolayı istediği performansı elde edemedi. Özellikle Serdar Aziz’in Avrupa ve lig listesine dahil edilmemesi, takım için bir başka handikap oldu. Altyapıdan çıkan Yusuf Akçiçek de bu oyuncular arasına dahil edilse de, sakatlık problemi her geçen gün ağırlaşıyor.

Oosterwolde İlk Sakatlık

Fenerbahçe'de bu sezon ki ilk büyük sakatlık, stoperde sıkça görev alan Jayden Oosterwolde'dan geldi. Hollandalı savunmacı, sezon başında çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Becao Sezonu Kapattı

Oosterwolde’nin sakatlığının ardından Rodrigo Becao da sezonu kapatma durumu ile karşılaştı. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe’ye katıldıktan sonra ciddi sakatlıklarla yüz yüze geldi ve bu yıl bir kez daha çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatma durumu yaşadı.

Djiku'nun Sakatlıkları Bitmiyor

Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekti. 30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon 3 kez sakatlık yaşadı. En son sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

Diego Carlos’un Şansı Geçmedi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Carlos, takımda henüz uzun süre olmamasına rağmen sakatlıklara kurban gitti. Erzurumspor maçında sakatlandı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yusuf ve Çağlar da Sakatlıklarla Mücadele Ediyor

19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, savunmada yaşanan eksikliklerden dolayı önemli maçlarda görev aldı. Ancak Erzurumspor maçında sakatlandı ve en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Aynı şekilde, milli stoper Çağlar Söyüncü da bu sezon 2 kez sakatlık geçirerek takımdan uzak kaldı.

Mert Müldür'ün Durumu

Mert Müldür ise omzunda yaşadığı sakatlık sonucu 2 haftadır takımdan uzak kalıyor. Sarı-lacivertli ekibin stoper pozisyonundaki eksikliklerde zaman zaman forma giymesi beklenirken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam edecek.

Son Durum

Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında yaşadığı sakatlıklarla iyice zor durumda kaldı. Şu an itibarıyla sadece Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar sağlıklı stoper oyuncusu olarak takımda kaldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin sezon hedeflerini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.