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Fenerbahçe, Sivas'a Ulaştı: Maç İçin Hazırlar

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçı öncesi Sivas'a ulaştı. Taraftarlar, futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:05
Fenerbahçe, Sivas'a Ulaştı: Maç İçin Hazırlar

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas’a ayak bastı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesi, burada bir grup taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Taraftarlar, futbolculara olan sevgilerini gösterirken, teknik direktör Jose Mourinho’ya çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli takım, havalimanından sonra kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

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