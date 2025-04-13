Fenerbahçe, Sivas'a Ulaştı: Maç İçin Hazırlar

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas’a ayak bastı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesi, burada bir grup taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Taraftarlar, futbolculara olan sevgilerini gösterirken, teknik direktör Jose Mourinho’ya çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli takım, havalimanından sonra kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.