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Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Yenerek Avrupa'da Öne Geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:02
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Yenerek Avrupa'da Öne Geçti

Fenerbahçe Deplasmanda Galip

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grup aşamasındaki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Kritik Anları

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski ile etkili bir atak geliştirdi. Orta sahada rakibinden sıyrılan Szymanski, ceza yayı önünden kaleci Kinsky ile karşı karşıya kalarak sert bir şut çekti ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada Slavia Prag, soldan ceza sahasına giren Diouf ile tehlikeli bir pozisyona yaklaştı. Diouf'un ceza sahasına yaptığı ortada Doudera yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak top az bir farkla kale direğinin üstünden dışarı gitti.

Maçın 85. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür arka direğe harika bir ortada bulundu. Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. En-Nesyri, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Kinsky'ye çarparak fileleri havalandırdı: 1-2.

Fenerbahçe, bu kritik galibiyetle gruptaki yarışta önemli bir adım atmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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