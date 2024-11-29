Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Yenerek Deplasmandaki İlk Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Slavia Prag'dan 3 Puanla Döndü

Sarı-lacivertli takım, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alırken, beş maç sonunda 8 puana ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Eden Arena'da oynanan maçta geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüş yaptı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın başında 7. dakikada Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada Edin Dzeko ile eşitliği sağladı. Zaman ilerledikçe heyecan arttı ve 78. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in asistinde sarı-lacivertli ekibi öne geçiren golü kaydetti.

Fred Cezalı Duruma Düştü

Karşılaşma sırasında Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 45. dakikada hakemle yaşadığı diyalogda araya giren Fred, hakeme dokunduğu gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı. Bu durum, teknik direktör Jose Mourinho'nun da tepkisini çekti. Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

Dzeko İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda attığı golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza sahasına yaklaştı ve sert bir vuruşla skoru 1-1 yaptı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atan Dzeko, toplam gol sayısını 12'ye çıkardı.

En-Nesyri'nin Başarısı

Youssef En-Nesyri, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e ulaştırdı. Faslı oyuncu, Manchester United ve AZ Alkmaar karşılaşmalarında da gol atmıştı. Bu maçta 78. dakikada oyuna giren En-Nesyri, 7 dakika içinde takımına galibiyeti getiren ismi oldu ve Avrupa kupaları kariyerinin en uzun gol atma serisini yakaladı.

Kalesini Koruyamadı

Fenerbahçe, Slavia Prag’dan aldığı 2-1'lik galibiyetle bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, toplam 15 gol atarken bu süreçte 14 gol de yedi. Jose Mourinho’nun ekibi, bu sezon 9 Avrupa maçının tamamında kalesinde gol gördü.

19 Bin 308 Taraftar Maçı İzledi

Slavia Prag - Fenerbahçe karşılaşması, 19 bin 308 taraftar tarafından izlendi. Eden Arena'da yapılan anonsla, stadyumda 19 bin 370 koltuktan sadece 62'sinin boş kaldığı bildirildi. Bu durum, maçın ne kadar yoğun bir ilgiyle takip edildiğini gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.