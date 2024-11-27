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Fenerbahçe, Slavia Prag ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olacak. Maç öncesi detaylar ve eksikler belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:55
Fenerbahçe, Slavia Prag ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, Slavia Prag ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Fortuna Arena'da oynanacak bu önemli maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Kritik karşılaşmada düdük çalacak hakem ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann; yardımcı hakemler Marco Achmüller ve Christof Günsch olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olarak belirlenmiş durumda.

Jose Mourinho Kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Önceki karşılaşma olan AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle o maçı tribünden takip eden Portekizli teknik adam, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de 3 Eksik

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 3 futbolcusundan yoksun olacak. Rodrigo Becao, AZ Alkmaar maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde da bu maçta görev alamayacak. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan de Çekya deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe'ye yeni katılan Allan Saint-Maximin ve Kayseri deplasmanında forma giyemeyen Cengiz Ünder için teknik heyetin son karar vermesi bekleniyor.

Mert Müldür Sol Bekte

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının ardından Mert Müldür, UEFA Avrupa Ligi'nde sol bekte görev alacak. Özellikle Filip Kostic ve Levent Mercan'ın kadroda yer almaması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekte Mert Müldür'ü tercih etti.

Djiku ve Akaydin Savunmada

Fenerbahçe'nin savunma hattında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı ve Rodrigo Becao'nun cezası nedeniyle yarın Alexander Djiku ve Samet Akaydin ikilisi savunmayı oluşturacak. Mourinho, bu iki futbolcuyu önceki Kayseri deplasmanında yan yana oynatmayı tercih etmişti.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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